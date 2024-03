La Nef torna a sorridere contro il Potentino

3

POTENTINO

0

PARZIALI: 26-24, 25-17, 25-20

Arbitri: Valenti e Santoniccolo.

Davanti a un PalaBellini con tanti tifosi La Nef non sbaglia tornando alla vittoria, netta, in tre set, contro Potentino. Osimo vince dopo una sfida emozionante, chiusa nel primo set ai vantaggi, mentre è più agevole il compito dei ragazzi di Pascucci nel secondo parziale. Il terzo set è fotocopia del primo, combattuto punto a punto e condizionato dall’espulsione dell’osimano Marconi verso la chiusura della frazione. La Nef, però, non si demoralizza, riesce a fare quadrato chiudendo sul 25-20. "Avevamo bisogno di una vittoria e siamo riusciti a portarla a casa, gestendo bene la partita sin dal primo pallone - l’analisi di Roberto Pascucci, tecnico degli osimani - riuscendo a stare avanti. Tre punti importanti, perché nell’ultimo periodo siamo stati un po’ altalenanti sul fronte dei risultati".