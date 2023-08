La new space economy Le imprese nello spazio

La New Space Economy è già realtà. Questo il tema condiviso dall’assessore alle attività produttive, Andrea Maria Antonini, dal Rettore di UnivPM Gian Luca Gregori, da Marcello Azzoni Chief Designer Spacewear e dai rappresentanti del Cluster che ieri, insieme al Cluster Aerospazio Marche, hanno presentato i nuovi processi di sviluppo e di riconversione del sistema produttivo. La Regione Marche accompagna una rete di imprese, università e centri di ricerca per trainare l‘intero sistema delle PMI tra cui emergono eccellenze produttive ad alta tecnologia ai vertici di settori in crescita. Tra questi l’impresa Spacewear che ha creato la tuta Smart Flight Suit 1 indossata dal Comandante della missione Virtute 1, il cosmonauta colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei, nel volo del 29 giugno, il primo dedicato alla ricerca in microgravità. Spacewear, con sede a Fano, e l’Università Politecnica delle Marche, che ha collaborato per la parte certificata della tuta (resistenza a 12 G), sono fondatori del Cluster Aerospazio Marche un network di oltre venti imprese, nato nel 2021, che annovera tra i soci fondatori i quattro atenei marchigiani (UnivPM, UniURB, UniMC, UniCAM). Un Cluster a vocazione globale, con l’accordo già firmato con la San Diego State UniversityDipartimento di Ingegneria Aerospaziale attraverso i ‘Marchigiani nel Mondo’ e promotore della cultura aeronautica e spaziale. "L’obiettivo – ha dichiarato l’assessore Antonini - è accompagnare progettualità capaci di sostenere lo sviluppo industriale e di creare nuove professionalità altamente specializzate".