"La nonna di tutti" I 103 anni di Elisa

Ha festeggiato 103 anni Elisa Pompei l’altro ieri pomeriggio, in un’ampia sala di Casa Hermes a Loreto. Un compleanno davvero speciale per la signora, circondata dal nipote Pierluigi e da una decina degli altri ospiti della struttura di riposo per anziani gestita dalla Fondazione Opere Laiche lauretane. Presenti all’allegro ultra-compleanno, tra gli altri, Federico Guazzaroni e Massimiliano Russo, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione, Andrea Bianchi, direttore della Hermes, e per il comune il vicesindaco Nazzareno Pighetti. "E’ stato proprio un onore poter festeggiare qui la nostra Elisa, che consideriamo un po’ la nonna di tutti noi – ha detto il presidente Guazzaroni – Ed è grazie anche alla sua vitale presenza che qui nella casa di riposo siamo ormai al completo per l’occupazione dei posti disponibili, attualmente 96, e tra qualche giorno 98 (per l’80 per cento donne, una delle quali compirà 100 anni tra un mese, l’età media è a quota 87)". Elisa Pompei è nata a Roma, ma è cresciuta a Scurcola Marsicana, per poi in età già avanzata trasferirsi a Sirolo. Parla perfettamente inglese, e tra i suoi diversi hobby c’è anche il giardinaggio. Dal 23 settembre 2021 è ospite di Casa Hermes.