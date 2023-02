La nonnina Sesta compie 100 anni

Sesta Zampa ha soffiato cento candeline. L’anziana, ospite della struttura Stella Maris, è stata festeggiata ieri da amici e parenti. Una donna paziente e piena d’amore che ha raggiunto il suo primo secolo di vita. L’ultima centenaria era stata festeggiata sulla spiaggia di velluto dieci giorni fa: per l’occasione Leontina Cantarini aveva ricevuto dal sindaco una pergamena del Comune di Senigallia. Sulla spiaggia di velluto i centenari sono attualmente ventuno, cinque uomini e sedici donne. La gran parte è ospite delle case di riposo presenti in città e nell’hinterland. Negli ultimi anni si è registrato un aumento di ultracentenari, soprattutto nelle strutture ed Rsa dove, come ad esempio avviene all’Opera Pia Mastai Ferretti, alla fine di ogni mese vengono festeggiati i compleanni di tutti gli ospiti nati nel corso del mese, una festa a cui spesso si aggiungono, oltre ai familiari, i rappresentati dell’Amministrazione Comunale. Nei giorni scorsi a spegnere 101 candeline era stato Mario Giuliani, residente da sempre nel Comune di Montemarciano che va ad allungare la liste degli ultracentenari che risiedono non solo in città ma su tutto il territorio.