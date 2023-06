"La nostra bambina molestata da un anziano"

"Ha molestato la nostra bambina". È la grave accusa che pende nei confronti di un anziano, il quale si sarebbe reso protagonista di un episodio consumatosi alcuni giorni fa a Falconara, prima dell’intervento della polizia locale che ha interrotto la colluttazione veemente che, nel frattempo, era scoppiata tra i familiari della giovanissima e lo stesso uomo. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe avvicinato la bimba nei pressi dell’androne di un condominio che sorge lungo la via Flaminia. A quel punto si sarebbe lasciato andare ad un comportamento spinto – una vera e propria molestia stando a quanto sarebbe stato riferito dai parenti ai pubblici ufficiali – verso la piccola indifesa e fragile. I suoi cari sarebbero intervenuti prontamente a protezione della minorenne e avrebbero tentato, in un primo momento, di farsi giustizia da soli. Ne è nata una zuffa sedata pochi istanti dopo dall’arrivo degli agenti del Comando di Palazzo Bianchi, che hanno raggiunto il posto attirati dalle urla e dal movimento che si era creato. Gli operatori della polizia locale hanno separato i contendenti e raccolto tutte le testimonianze. Comprese quelle della famiglia che, appunto, avrebbe riferito della molestia subita dalla bambina da parte dell’anziano. In virtù degli elementi acquisiti, gli agenti falconaresi hanno denunciato l’uomo che, successivamente, è stato accompagnato da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Ancona-Torrette per accertamenti. Contestualmente hanno provveduto a segnalare l’accaduto alla Procura dei Minorenni di Ancona.