"La nostra lotta aperta ai furbetti: i verificatori hanno fatto il loro dovere"

"Purtroppo c’è sempre qualche furbetto che non vuole stare alle regole ma è stato subito identificato dai carabinieri. I due controllori hanno fatto solo il loro dovere. Non accettiamo che si viaggi senza pagare il biglietto". Così Muzio Papaveri, presidente Conerobus, commenta l’ennesimo episodio ai danni dell’azienda e dei suoi dipendenti, non nuovi ad aggressioni e a danneggiamenti del mezzo pubblico di trasporto. "A bordo di quell’autobus c’erano altri viaggiatori senza biglietto – spiega Papaveri – ma quando sono stati controllati sono stati collaborativi e hanno mostrato i propri documenti e preso la multa come è giusto che sia. Non deve passare l’idea che il biglietto non si paga. Ormai sono in pochi a non rispettare questa regola e quando c’è il controllo vengono multati. I due verificatori hanno avuto un comportamento serio e corretto. Nessuno è rimasto ferito".