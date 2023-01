"La nostra nuova osteria in pieno centro"

Sorpresa in centro, ecco l’Osteria di via Simonetti. Il nuovo ristorante anconetano ha inaugurato i locali il 22 dicembre. E malgrado l’impalcatura in cui è avvolto l’edificio dove sorge, sono tanti i clienti che si affacciano per curiosare in quel vicolo che dà su Corso Garibaldi. "Non ci aspettavamo questo clamore. Certo credevamo in questa osteria, ma siamo subissati di telefonate, non riusciamo ad accontentare tutti" spiegano i due soci, Fabio Nobili e Sascha Spadaro. Le persone associano i loro nomi a Conero Explorer, le escursioni (estive) in barca con spadellate di pesce. "Ad un certo punto, ci siamo chiesti: perché non fare qualcosa anche d’inverno, non solo d’estate? Così, ci siamo messi alla ricerca del locale giusto. In due anni – spiega Nobili – ne abbiamo girati tanti, ma a stregarci è stato quello di via Simonetti", tra corso Garibaldi e corso Mazzini, dietro la libreria Feltrinelli. "Volevamo aprire un’osteria in pieno centro storico, era una nostra idea da tanto tempo e ci piacevano questi due locali (che i titolari hanno unito, ndr). Tra l’altro, via Simonetti è una traversa carina. Sapete, io credo nel centro e ancora più nei vicoli".

L’atmosfera è casalinga, come quella delle vecchie osterie romane di una volta. I primi due clienti della giornata sono Erik Silvi e Valeria Panichi: "Ci piace questo nuovo posto. Siamo qui per un aperitivo". Il giallo ocra dei locali, col pavimento in legno e un arco di mattoncini a vista rende unica un’atmosfera già particolare. Il clima è rustico e caldo. In quel tratto di strada, fino a pochi anni fa, c’erano un negozio di bigiotteria e uno di cosmetici. Nobili (storico agente immobiliare) e Spadaro (conosciuto ambulante anconetano) hanno un’esperienza 30ennale nei rispettivi settori. "Una bella sfida", come la definiscono loro, che inizia in uno dei momenti più bui del commercio, tra inflazione e caro bollette: salumi, formaggi e cucina a vista sono sinonimo di genuinità e convivialità: "Delle esperienze con la Conero Explorer, ci portiamo dietro l’approccio coi clienti e la gentilezza. La gentilezza è fondamentale. Chi entra, è un amico e si sente a casa". L’osteria, aperta per ora solo dalle 17.30, avrà a breve un piccolo spazio esterno, sia in via Simonetti sia (forse) davanti alla Feltrinelli. Prezzi "giusti" per prodotti della tradizione marchigiana e non solo: "Dal ragù, alle pappardelle al cinghiale passando per i tortellini in brodo. Come secondi, i piatti locali tipici, con pollo (o coniglio) in potacchio, stoccafisso, trippa o stufato di fagioli con costarelle e salsicce". Ma le novità "apprezzatissime sono le tigelle e lo gnocco fritto, tipiche del modenese".

Nicolò Moricci