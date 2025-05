"La nostra storia di donne e imprenditrici". Venerdì convegno a Confindustria Ancona

Un parterre d’eccezione per il Convegno "Donne e uomini in azienda. Un valore per crescere insieme", promosso dall’Associazione Donne e Cultura Marche in collaborazione con Confindustria Ancona.

L’evento si terrà venerdì alle ore 15,30 nella sede di Confindustria Ancona.

Nella prima tavola rotonda racconteranno la loro storia di donne e imprenditrici Roberta Fileni Vice Presidente Fileni Alimentari spa, Alessandra Baronciani Presidente Isopak Group, Salina Ferretti Amministratore Delegato Falc spa, Roberta Vitri Amministratore Delegato Vitrifrigo srl e Rivacold Srl, Laura Ottaviani Amministratore Delegato Ottaviani spa, Giovanna Merloni Titolare Spirito Agricolo, Gaia Paradisi Amministratore Delegato Paradisi srl.