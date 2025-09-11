La nota dell’azienda dopo l’udienza: "Dialogo aperto con tutta la comunità"

La Raffineria Api, in merito al processo originato dall’incidente al tetto del Tk61, ha precisato in una nota che "in questa prima fase del dibattimento la società ha ascoltato le testimonianze delle parti civili e, sempre fiduciosa che al termine dell’istruttoria in corso possa essere riconosciuta dal tribunale la correttezza e la liceità del proprio operato, non può che ribadire la volontà di proseguire una fattiva collaborazione con tutti gli Enti coinvolti e mantenere un dialogo aperto e costruttivo con la comunità locale".

Ieri, durante il processo, gli avvocati del gruppo Api hanno contro esaminato i testi dell’accusa chiedendo specifiche precise sul tipo di odori sentiti e sulle sintomatologie avvertite dai cittadini e per quanto tempo sono durate. A novembre del 2024 la Raffineria Api ha vinto un processo, per inquinamento ambientale, relativo sempre a fenomeni odorigeni ma precedenti agli eventi del 2018. Sotto accusa erano finiti sempre la società, l’amministratore delegato Giancarlo Cogliati e il responsabile dell’ufficio Ambiente e Sicurezza Giovanni Bartolini. "Il fatto non sussiste", aveva decretato la giudice Paola Moscaroli. E’ stato il primo procedimento che si è concluso per l’annoso problema delle esalazioni da idrocarburi lamentate dai cittadini e dalle associazioni ambientaliste. Un verdetto atteso dalle parti civili costituite, dai comitati e dai cittadini soprattutto dopo che la stessa Procura, con il pubblico ministero Paolo Gubinelli, aveva chiesto l’assoluzione per l’inquinamento ambientale colposo e il non doversi procedere per le altre accuse per sopraggiunta prescrizione (erano il getto pericoloso di cose, la mancata applicazione del piano interno di sicurezza ed emergenza e la violazione delle prescrizioni in materia ambientale stabilite dal ministero).

Il processo si era incardinato dopo i numerosi esposti dei residenti contro i cattivi odori avvertiti dalla popolazione dal 2013 al 2018. Un processo mirato a capire se le emissioni sentite erano inquinanti e pericolose per la salute dell’uomo.

ma. ver.