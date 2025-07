La notte bianca apre il cartellone degli eventi. I "Venerdì di luglio" con tanta musica e teatro

Parte ufficialmente oggi il calendario dell’estate osimana. Stasera al via il primo dei quattro "Venerdì di luglio", le notti bianche osimane con negozi aperti fino a tardi e spettacoli disseminati per il centro storico cittadino. Il ballo è la declinazione del primo giorno quando, dalle ore 21, piazze e vicoli saranno tutte per ritmi diversi: due gli spettacoli live, in piazza del Comune balli latino americani con la band Croma latina e l’animazione di Kasino latino e a piazza Nuova il rock con The spirituals, in piazza del Teatro la pizzica e belli del sud, in via Lionetta country dance, al mercato coperto il tango e in piazza Duomo Fifties jive.

Sarà allestita la mostra fotografica nell’atrio comunale, partiranno le visite guidate con partenza dal Comune dedicate al palazzo comunale e alle opere di Guido Reni e poi artigianato artistico sotto il loggiato con Confartigianato. Contestualmente ai "Venerdì" ritorna la Grande prosa per le famiglie con il progetto "T-Essere: Intrecci di Teatro", promosso dall’associazione Specchi Sonori in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura.

L’iniziativa, che si articolerà in quattro imperdibili appuntamenti durante il mese di luglio, segna il rientro di una realtà artistica di riconosciuta eccellenza, pronta a offrire al pubblico osimano un’esperienza culturale di profondo valore. "T-Essere" rappresenta l’evoluzione matura di un percorso decennale che ha le sue radici ad Osimo nella storica rassegna "La Scena dei piccoli". Per dieci anni questo fortunato progetto pilota ha operato a Osimo, dimostrando sul campo l’efficacia di un approccio che concepisce il teatro non solo come prodotto, ma come un processo vivo capace di tessere insieme emozioni, voci e azioni, generando un impatto reale sul tessuto sociale e promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini.

Spettacoli di grande successo nazionale, successivamente premiati e distribuiti da grandi circuiti, hanno avuto la loro prima vita proprio sul palco della "Scena dei piccoli", confermandone la visione. Stasera "Bertuccia all’inferno" di e con Fabrizio Pugliese, un viaggio intimo e potente che intreccia miti classici e la magia del burattino, alle 21 nel chiostro di San Francesco.