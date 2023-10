La notte bianca. Bufera sullo "Zoo": "Frasi inaccettabili. Omofobe e razziste"

Bufera sulla Notte bianca: insorge il collettivo transfemminista ‘Nate intere’. "Radio 105? Uno spettacolo poco decoroso che ha fatto rabbrividire". Per il consigliere comunale Francesco Rubini le gag di Radio 105 sono andate "oltre i limiti della decenza". Dal collettivo, la portavoce Perla sottolinea: "Non si sta criticando lo show, anche se è altamente criticabile. Più che altro è grave che ad un evento importante come la Notte Bianca, in un capoluogo regionale, siano stati invitati i conduttori di una simile trasmissione radiofonica. Tra tutti gli ospiti che si potevano invitare, sono stati invitati proprio loro, per uno show che fa ridere poche persone, prevalentemente maschi o quelle che vivono un privilegio". Le transfemministe di Ancona puntano il dito contro alcune frasi incriminate che sarebbero state pronunciate dai tre dj, Marco Mazzoli, Pippo Palmieri e Wender ("lei signorina spero sia depilata là sotto"). Mazzoli e Palmieri, qualche giorno fa, al Carlino, evidenziavano come lo spettacolo non sarebbe stato all’insegna del politicamente corretto. "Ce ne freghiamo, diremo quello che ci pare, nel rispetto di tutti". "Sono state fatte delle battute, anzi delle gag indecenti – fa il collettivo – Dopo aver invitato alcune persone sul palco, i conduttori dicevano di volere delle ‘ragazze con delle belle tettone, con le mammelle belle grosse’, parlando di ‘z...e’. Agli inqualificabili commenti sulle donne se ne accompagnavano altri di stampo omolesbotranfobico e xenofobico (‘Non si può più dire fr... ma lgbtqr come un qr code’). Le battute fanno ridere tutti, noi abbiamo raccolto testimonianze di donne che si sono allontanate disgustate da piazza Cavour e di gente che ha subìto aggressioni razziali verbali. Che questo venga descritto come l’evento dell’anno, a tutti gradito, è problematico per chi vorrebbe una società più rispettosa ed egualitaria". E ancora: "Una donna o una persona nera non ride a queste gag. Io per fortuna non c’ero – fa Perla – ma alcune di noi sì. Un simile show te lo dovresti scegliere, non metterlo in pubblica piazza, a spese del Comune e cioè di noi contribuenti. Non è corretto prendere in giro persone già di per sé oppresse, un commento razzista fa inorridire e invece alcuni giornali hanno dipinto i tre conduttori come anticonformisti. Non stiamo parlando del politicamente corretto, ma del fatto che in una piazza, dove io posso passare causalmente, non debba per forza ritrovarmi ad ascoltare commenti sul mio corpo, la mia origine e il mio orientamento. Fa ridere alcuni? Bene, pagatevi il biglietto e ascoltateli. Il pubblico lì non era selezionato". Perentorio Rubini: "Abbiamo superato i limiti della decenza. E lo dico pur essendo consapevole che la Notte Bianca sia stata utile alla città. Non mi interessa erigermi a censore dell’iniziativa privata di Radio 105. Trovo tuttavia inopportuno che sia fatto un main event comunale con uno spettacolo di questo tipo. Il privato è libero di ascoltare lo show 105 ma io, se fossi stato assessore, mai li avrei chiamati. Il successo dell’iniziativa avrebbe potuto essere raggiunto ugualmente con qualsiasi altro format di intrattenimento. Tutti sapevano che tipo di messaggi lancia quella trasmissione, non sono ammesse giustificazioni al razzismo, all’omofobia e alle denigrazioni nei confronti delle donne. Siamo nel 2023, la diversità dovrebbe essere rispettata. Io, personalmente, mi sono tenuto alla larga da piazza Cavour".