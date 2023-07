La Notte Bianca dei Bambini a Offagna, Tre Giorni di Animazione e Divertimento

Si chiama ‘La notte bianca dei bambini’, ma in realtà dura tre giorni. Il luogo è Offagna, dove oggi si inizia alle ore 16.30 (replica 18.30) alla Rocca e al Museo Paolucci con il laboratorio ‘Alla ricerca dell’animale perduto’ (info: 3921302383 e [email protected]). Alle 19 animazione con il Clown Riga, e alle 21, in piazza del Comune sfilata dei sbandieratori e dei tamburini a cura del Gruppo Storico Offagna. Alle 21.30 spettacolo ‘Homo Sa... Sapiens Clown’ a cura del Gruppo Clown ‘gestito’ da Recremisi. Anche domani e domenica, dalle ore 17, si susseguiranno laboratori, spettacoli, concerti, esibizioni sportive (presente anche la Pallavolo Offagna, in piazza del Maniero) e animazione per i più piccoli. In tutte le giornate, dalle ore 19, stand gastronomico nel Rione Croce.