La Notte Bianca dello Zoo. Video in Consiglio: è caos: "Così la destra lo censura ma paga certe volgarità"

Lo show dello Zoo di Radio 105 durante la Notte Bianca in piazza Cavour finisce in consiglio comunale: il consigliere di minoranza, Giacomo Petrelli (Partito Democratico) mostra un video su alcune delle battute a sfondo sessuale andate in scena la sera della Notte Bianca e in aula scoppia il caos. In mancanza di un regolamento che definisce i dettagli su cosa sia lecito fare e non fare, il presidente del Consiglio ha prima bloccato la proiezione del video, interrotto i lavori del consiglio e ordinato un’immediata riunione dei capigruppo. Un vertice bipartisan che sembrava aver risolto ogni disputa, ma al rientro in aula le cose sono trascese e parte dell’ordine dei lavori è stato occupato proprio dalla querelle. Alla fine la vicenda si è risolta con una votazione straordinaria sulla necessità, o meno, di mostrare quel video; la maggioranza compatta, potendo contare su numeri consolidati, ha bocciato il provvedimento. Ora la palla passa al presidente, Simone Pizzi, capace di tenere l’ordine nonostante tutto, senza ledere i diritti delle parti in causa, e di annunciare una decisione: "Le regole del Consiglio vanno aggiornate e ci metterò mano entro la fine dell’anno. Sulla vicenda, premesso che utilizzare mezzi tecnologici ormai è facile visto che non siamo più nel Medioevo, ho deciso di non ammettere la visione di quel video perché non ci sono regole chiare a stabilirne l’uso".

A tenere botta è stato il consigliere Petrelli, uno dei più giovani in aula, che ha battibeccato con Pizzi, costretto a rendere ufficiale un richiamo, e con alcuni consiglieri, e con il sindaco stesso, Daniele Silvetti, visibilmente contrariato dall’atteggiamento del consigliere di opposizione: "Al presidente Pizzi ho chiesto se potessi mostrare quel video e lui mi ha risposto ‘Politicamente non lo farei, ma decidi tu’. La destra censura il video in Consiglio comunale, ma affida la Notte Bianca alle discriminazioni e alle volgarità – è stato l’affondo di Petrelli – La maggioranza blocca la proiezione dello spezzone dello show dello Zoo 105: troppo volgare per i consiglieri, ma adatto ad un pubblico di famiglie e ragazzi? Personalmente penso che le istituzioni abbiano anche il ruolo di educare, e sono dispiaciuto che alla destra non appartenga questa volontà educativa. Lo Zoo di Radio 105 non è stato solo uno schiaffo a tutti coloro che si prendono cura dell’educazione giovanile, ma è anche la dimostrazione che all’amministrazione Silvetti non interessano le sensibilità degli adolescenti e degli educatori".

Lo scontro in aula non ha riguardato solo Petrelli, ma ha coinvolto altri consiglieri dei due schieramenti, a partire da Carlo Pesaresi (Ancona diamoci del noi) che ha chiesto di mettere ai voti la richiesta di visionare quel video: "Se si vieta di mostrare quelle immagini allora non dovremo più usare le slide" ha detto Pesaresi mentre secondo Arnaldo Ippoliti (Ancona Protagonista) "la votazione è inutile". Polemico anche Jacopo Toccaceli (Fratelli d’Italia) contrario al video a meno che non fosse stato mostrato tutto lo spettacolo di Radio 105. Con la destra si è schierato anche Massimo Mandarano (Gruppo Misto – Italia Viva).