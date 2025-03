"La notte ci sono pochi controlli"

Massimiliano Manna dell’omonimo negozio di ottica sottolinea anche lui i problemi di piazza D’Armi legati alla sicurezza: "Qui ci sono pochi controlli, c’è poca attenzione soprattutto al pomeriggio e di sera. Vedo gente che bivacca, che porta alcolici da casa e si mette seduta in mezzo al marciapiede a bere, e beve come se non ci fosse un domani. E poi perde il controllo, non ha più freni, così succede che ci troviamo queste persone che entrano in negozio, non solo nel mio, e non siamo tutelati, non c’è nessun presidio fisso, oppure mobile come poteva essere tanti anni fa il carabiniere di quartiere, che funge da deterrente. Invece così ci troviamo da soli, io oppure le ragazze, e questi episodi capitano spesso, soprattutto al pomeriggio. La mattina, invece, tra mercato, ambulanti e gente che fa la spesa, è tutto tranquillo".