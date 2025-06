"La notte degli archivi" dalla parte del futuro

Il 6 giugno 2025 nell’ambito del festival Archivissima, si svolgerà la decima edizione de La Notte degli Archivi, patrocinata dall’ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana, che coinvolgerà gli archivi di tutta Italia.

L’edizione 2025 sarà dedicata al tema #dallapartedelfuturo” e l’Archivio di Stato di Ancona aderisce con l’evento “Dalla parte della Democrazia: progetti e speranze per l’Italia liberata”. L’Archivio aprirà le sue porte alle 18, aspettando “La Notte degli Archivi” con l’intrattenimento musicale di Daniele Bianchini e Davide Fortunati. Dalle 18, e fino alla chiusura alle 22, una mostra documentaria narrerà la visione del futuro di chi stava combattendo per liberare l’Italia e di chi poi scrisse le prime pagine della sua storia democratica. Un percorso che si snoda dai fascicoli degli antifascisti sorvegliati dalla Questura, passando per i fogli matricolari delle partigiane e per le carte del Comitato di Liberazione Nazionale, fino ad arrivare ai manifesti del Comune sulla ricostruzione e ai documenti di Giovanni Conti e Oddo Marinelli sulla Costituente.

Alle 18.30 si entrerà nel vivo della serata con una conversazione con lo storico Matteo Petracci sul tema della Resistenza marchigiana. Seguiranno letture recitate di brani scelti dai documenti esposti a cura di Martina Sulpizi e Giordano Boria. L’iniziativa fa parte del calendario di Archivissima, il Festival degli Archivi, 5-8 giugno 2025.