"La notte dei desideri" scende sulla spiaggia: ma tutti vestiti di bianco

Torna la Notte dei Desideri a Marina di Montemarciano: venerdì sera, a partire dalle 20, nella zona di spiaggia libera tra l’ex Naomi e il ristorante Da Nialtri, sarà possibile godersi un concerto in spiaggia al tramonto. I partecipanti, rigorosamente vestiti di bianco, potranno portarsi la cena da casa e consumarla negli spazi che saranno allestiti con teli, cuscini e candele. La cena sarà accompagnata da un sottofondo musicale a cura di Stolen R¡ff, un progetto di musica dal vivo che unisce le eleganti melodie del jazz ai ritmi incalzanti del funk e del soul con Rachele Romani al canto e Federico Giuliani alla chitarra. Prenotazione obbligatoria al: 347 8753756. Si tratta di un’iniziativa nata anni fa da un’idea della Regione per valorizzare e promuovere il litorale. Nel 2017 Montemarciano ha aderito con la "cena in Spiaggia" che ora torna perché molto apprezzata da residenti e turisti.