La notte dei "lunghi coltelli" dentro Fratelli d’Italia Fino alle 3 tra tranci di pizza, gelato e pugni sbattuti

La notte dei lunghi coltelli. Ovvero il confrontoscontro tra le varie correnti in Fratelli d’Italia per le nomine degli assessori e affini dentro la giunta comunale di Ancona. Un faccia a faccia durato otto ore, lungo quanto un turno in ospedale, andato avanti fino a quasi le 3 del mattino di venerdì, tra tranci di pizza, gelato e pugni sbattuti sul tavolo. Tutti a casa del governatore delle Marche, in una stanza di Palazzo Raffaello, sede della giunta regionale, dove Francesco Acquaroli ha convocato tutti gli attori protagonisti della prima faida interna. In fondo la politica è soprattutto questo, perché scandalizzarsi? Da una parte Giovanni Zinni e Marco Ausili, dall’altra Stefano Benvenuti Gostoli, Angelo Eliantonio (della linea Acquaroli) e in mezzo Carlo Ciccioli, il vecchio guerriero solitario che alla fine l’ha spuntata. Per merito, forse per quieto vivere. Il capogruppo in Regione ha così pareggiato lo smacco di essere stato caciato da Acquaroli nella corsa a un assessorato dopo il rimasto dell’autunno scorso. Il dubbio sull’esito di quell’incontro fratricida sono rimasti fino alla tarda mattinata, fino a quando gli assessori non hanno occupato le sedie loro riservate per la presentazione alla stampa. Una sorpresa vedere che la candidata alla cultura fortemente voluta da Ciccioli, Anna Maria Bertini, aveva "sbattuto fuori" dalla giunta Arianna Trifogli.