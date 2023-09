La notte dei ricercatori non è buia. Cento appuntamenti per tutte le età tra scienza, tecnologia, arte e giochi

Oltre cento appuntamenti per tutte le età, fra scienza, tecnologia, innovazione, arte, natura, giochi e salute, in compagnia di 170 ‘esperti’. Grandi numeri per il decennale di ‘Sharper - La Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori’, in programma domani, che vede come protagonista l’Università Politecnica delle Marche. In realtà si parte già oggi con un’anteprima, che prevede ‘Arte in gigapixel’, uno speciale tour della Pinacoteca Civica (ore 17 e ore 18) e ‘La salute del mare e l’impronta umana’, al Ridotto delle Muse (ore 21.15), un’intervista sullo stato del mare con le voci di chi si occupa di ricerca, sport e comunicazione. Tra gli ospiti Marco Castellazzi, autore di ‘Geo’ su Rai Tre, e Ilaria Molinari campionessa di apnea. Previste le testimonianze di Giovanni Soldini e Alex Bellini. Domani sarà ufficialmente tempo di ‘Sharper’, iniziativa che Ancona condivide con altre 13 città italiane e 300 europee. Il Rettore Gian Luca Gregori sottolinea che "Sharper unisce città e università per far capire cosa fanno i ricercatori e l’impatto, anche sociale ed economico, che la ricerca ha sulle nostre vite, in tutti i settori". Si inizia al Contamination Lab dell’Univpm (ore 9.30), dove gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado affronteranno il ‘Quizzettone della scienza’. Quiz e giochi animeranno il centro cittadino dalle ore 17, per divulgare il valore scientifico della ricerca. In piazza Roma e corso Garibaldi ci saranno gli Open Lab, che proporranno un’esperienza diretta della ricerca, facendo capire come i suoi temi ci riguardino da vicino.

In "La realtà prima della realtà" il visitatore potrà immergersi in un edificio o uno spazio urbano ‘virtualmente’, entrando ad esempio in un ufficio per valutare come il design dell’ambiente condiziona il proprio benessere. O ci si potrà muovere in una città virtuale per verificare come mettersi in salvo in caso di un’emergenza. "La pianta ci parla" rivelerà i diversi modi di comunicare di una pianta attraverso speciali sensori. E ancora: il ‘Medical check up’, che promuove stili di vita sani, il viaggio nella ricerca dell’INRCA, ‘Novel Food per i cittadini europei’, per scoprire cosa si mangerà nel futuro, e ‘Che aria pesante’ (quanto è ‘buona’ l’aria che respiriamo?). All’istituto CNR-IRBIM ci saranno laboratori didattici (ore 17 e ore 18) dove si potranno avere risposte a domande come ‘quanti anni ha un pesce?’, ‘come sono le creature e i suoni del mare?’, "come riconoscere il sesso negli organismi marini, come sono gli animali che vivono sul fondo del mare?". La notte proseguirà in piazza del Papa. Da non perdere ‘La scena del crimine’: gli operatori della Polizia Scientifica Marche e Abruzzo illustreranno le tecniche per scoprire l’autore di un crimine.