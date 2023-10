"La notte delle emozioni". La festa organizzata da Osimo web al teatro nuova Fenice

E’ tutto pronto per "La notte delle emozioni", la festa organizzata da Osimo Web al teatro La nuova Fenice per festeggiare i 5 anni di attività. L’associazione culturale capitanata da Riccardo Pomi e Lino Totaro oggi alle 21 chiama a raccolta collaboratori e volontari per una serata di spettacolo, musica, letture e racconti di osimanità. Nel quinquennio sono stati trasmessi quasi 500 video, di cui 171 in diretta con un pubblico anche da Germania, Georgia, Svizzera, Regno Unito e Argentina.