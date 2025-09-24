La notte di "Sharper". Torna la festa della scienza tra clima, squali e salute

La scienza esce dai laboratori e si prende il cuore della città. Torna "Sharper, la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori", e Ancona si prepara a trasformarsi in una grande arena della conoscenza a cielo aperto. L’appuntamento è per venerdì 26 settembre, quando oltre 300 scienziati della Politecnica daranno vita alla dodicesima edizione dell’evento con un programma fittissimo di 70 appuntamenti. Dalle 17 a mezzanotte, il centro storico, tra Piazza Roma, Corso Garibaldi e Piazza del Plebiscito, brulicherà di esperimenti, dimostrazioni dal vivo, talk e laboratori interattivi. Un’occasione unica per dialogare direttamente con chi fa ricerca e scoprire come la scienza impatti concretamente sulla vita di tutti i giorni. Quest’anno, un’enfasi particolare sarà data alle grandi sfide europee del futuro: dalla lotta al cambiamento climatico e alla ricerca contro il cancro, fino alla salute degli oceani e allo sviluppo di città intelligenti. "Sharper è un appuntamento ormai consolidato, un riferimento culturale per la città e un ponte fondamentale tra il mondo della ricerca e la società", ha sottolineato il Rettore dell’Univpm, Gian Luca Gregori, durante la presentazione. La festa della scienza inizierà già domani, al Ridotto delle Muse. Alle 21, un talk dal titolo "Dai giovani, alla ricerca, al coraggio di scegliere" vedrà dialogare il Rettore Gregori con l’Arcivescovo di Ancona-Osimo, Angelo Spina, e lo psicoterapeuta e scrittore Salvo Noè. La serata di venerdì culminerà in Piazza del Plebiscito con un ospite d’onore: alle 21.45 salirà sul palco Sergio Sylvestre, artista e vincitore di Amici, per un incontro che unirà musica ed emozioni. La piazza sarà il cuore pulsante degli spettacoli, con il coro studentesco "Sing the Future", premiazioni e performance artistiche che fondono tecnologia e danza. Il programma è pensato per ogni età e curiosità. I visitatori potranno partecipare a un Medical check-up gratuito, approfondire i temi della sostenibilità energetica e alimentare, e toccare con mano i risultati dei progetti finanziati dal PNRR. Per i più piccoli, a Spazio Presente, si terranno laboratori su prenotazione per scoprire gli squali e costruire barriere coralline, mentre in Piazza Roma ci si potrà divertire con balene, microbi e la biodiversità del Conero. Grande attrazione, come ogni anno, sarà lo spazio della Polizia Scientifica che, in Piazza del Plebiscito (dalle 21), metterà in scena la ricostruzione di un delitto, mostrando al pubblico le tecniche e gli strumenti più avanzati per risolvere un caso. Presenti anche stand e dimostrazioni interattive di partner prestigiosi come Irbim Cnr, Inrca, Istat, Ingv e l’Istituto Zooprofilattico. Non mancherà l’intrattenimento televisivo: su èTV Marche tornerà il celebre format del "Gioco dei Nove", dove ricercatori e concorrenti si sfideranno a colpi di tris e domande scientifiche.