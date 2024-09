La "Notte europea dei ricercatori", attesa per Frida Bollani Magoni

Ad Ancona è il giorno di ‘Sharper - La Notte europea dei ricercatori’. L’intero centro sarà coinvolto dall’iniziativa, che ha come evento clou l’incontro tra musica e ricerca con Frida Bollani Magoni (figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni) in piazza del Papa (ore 22), dove tra le altre cose ci sarà ‘Sulla scena del crimine’, con la ricostruzione di un delitto e degli strumenti utilizzati dalla polizia scientifica per risolvere il caso. Qui si esibirà anche il Coro studentesco Sing The future (ore 21). Cuore dell’evento sarà piazza Roma, con decine di laboratori, attività varie e incontri (dalle ore 17 alle 21). Si parlerà molto di ambiente e sostenibilità, scoprendo ad esempio il Greenplasma, innovativa tecnologia che trasforma i rifiuti plastici raccolti in mare in energia pulita, o informandosi sui filtri che possono eliminare l’inquinamento dell’aria in ambienti interni. Presente anche un laboratorio dedicato alla tutela della biodiversità. Si potrà esplorare il corpo umano grazie al Morphis Lab, sperimentare la realtà virtuale, giocare per vedere come i dispositivi intelligenti possono essere usati in vari contesti, o assistere a dimostrazioni interattive con l’intelligenza artificiale e speciali sensori, per saperne di più sulle ultime frontiere della tecnologia. In corso Garibaldi si potranno riconoscere i materiali plastici presenti in vestiti e accessori attraverso una ‘scansione’, ma anche approfondire il tema dei nuovi cibi, come microalghe e insetti, e ‘viaggiare’ nel mondo dei microrganismi, come i batteri, tanto piccoli quanto importanti.