La Nova Volley Loreto corsara in quel di Forlì

FORLI’

Parziali: 25-19, 16-25, 23-25, 18-25

QUERZOLI FORLI’: Mariella 5, Kunda N.5, Rondoni, Benda 2, Pirini, Bolognesi, Bigarelli, Bigarelli 24, Casamenti, Camerani 10, Berti (L), D’Orlando 8, Periponti, Trento, Soglia 6. All. Kunda G.

NOVA VOLLEY : Marchetti, Martusciello, Vecchietti 3, Zazzarini 1, Campana 0, Torregiani 22, Alessandrini 7, Ujkaj 15, Sassi 11, Dignani (L), Papa (L), Nobili 8. All. Iurisci.

Arbitri: Casti e Atzeni.

Un’altra vittoria per la Nova Volley che chiude bene il girone di andata centrando la quinta vittoria esterna. A Forlì, perso il primo set, Loreto trova i correttivi giusti per dominare il secondo set, lottare e ribaltare il conto set nel terzo, tagliando il traguardo nel quarto parziale senza tentennamenti. Una prova di maturità da parte della formazione loretana in una partita complicata e al termine di una settimana non facile. Dedica speciale per la vittoria per il presidente della società Franco Massaccesi. In mattinata tutta la squadra ha partecipato alle esequie del papà del presidente, Pietro, prima di partire per Forlì.