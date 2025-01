La novità. Avalon raddoppia e sbarca in centro

"Avalon" raddoppia e sbarca in centro. La nota pizzeria di via Sacco e Vanzetti, che si trova tra la Baraccola e Brecce Bianche, aprirà un secondo locale in via Matteotti 165, a due passi dall’università di Economia e Commercio e dal tribunale. Sorgerà al posto di "Ama, l’officina della pizza", aperta cinque anni fa e chiusa a dicembre per una scelta personale dei titolari. Avalon in centro sarà una nuova sfida per Lorenzo Stecconi, 35 anni, titolare, che ha fatto della pizza un’arte prediligendo sempre ingredienti stagionali e con un occhio anche ai celiaci perché nell’offerta di pizze ha anche quelle senza glutine. Una pizza particolare la sua, dall’inconfondibile bordo spesso e dall’aspetto quasi di un quadro per la cura nella decorazione degli ingredienti. In via Matteotti sono già in corso i lavori per preparare il locale sotto una nuova veste. La decisione di bissare l’attività e far girare l’economia è arrivata abbastanza in fretta. "Sono stato contattato dai vecchi proprietari – racconta Stecconi – che volevano chiudere la loro attività ma non perché non andasse bene. Si erano stancati e mi hanno cercato per chiedermi se volevo proseguire io con la mia pizzeria. Ho accettato anche perché era da diverso tempo che la clientela mi chiedeva ’ma perché non apri anche in centro’, così ho colto l’occasione. Certo in centro non possiamo fare 300 coperti, sarà una pizzeria più raccolta, abbiamo 30 posti, non faremo i fritti perché lo spazio è più ristretto e ci sono problemi con la canna fumaria ma abbiamo in serbo un nuovo prodotto che lanceremo dopo l’apertura". Apertura che sarà per la metà di febbraio. "Il tempo necessario per i lavori interni – dice Stecconi – abbiamo cambiato tutto quindi c’è da vedere quando i muratori finiranno. Il personale l’ho già trovato, due pizzaioli e due ragazze per la sala. Sono contento di questa apertura così accontentiamo i clienti che da tanto lo chiedevano. In centro faremo anche il servizio a domicilio che stiamo iniziando anche alla Baraccola, e la pizza si potrà prenotare anche per andare a prenderla. Tra le pizze non mancherà la pizza senza glutine".

In via Sacco e Vanzetti Avalon c’è dal 2014, undici anni filati che hanno conquistato gli amanti della buona pizza e dove se non si prenota con un certo anticipo non si riesce sempre a trovare posto. Stecconi è originario di Ancona ed è diplomato alla scuola per istruttori pizzaioli dei Grandi Molini Italiani di Marghera.

