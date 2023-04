La novità in edicola Resto del Carlino e Chi insieme ogni domenica

Da domani i lettori del Resto del Carlino di Ancona, ogni domenica, troveranno una bella sorpresa ad attenderli in edicola. Indovinate cosa? Meglio sarebbe dire ‘indovinate chi’, perché insieme al quotidiano ci sarà proprio la nota rivista Chi. Il tutto a soli due euro, invece di 3,70 euro. Insomma, due piccioni con una fava. Anzi, con una sola moneta. Lo speciale abbinamento proseguirà per ogni domenica. Da una parte il quotidiano ‘generalista’, in grado di dare informazioni su tutto quello che accade in Italia, nel mondo e nella nostra provincia, tra cronaca, politica, economia, cultura, intrattenimento e sport. Dall’altra il settimanale ‘people-oriented’, per dirla all’anglosassone, o semplicemente ‘popolare’, rivolto in particolare, ma non solo, a un pubblico femminile interessato al gossip e alla cronaca rosa, ma anche a tematiche riguardanti la moda e la cura della persona. Una strana coppia, potrebbe dire qualcuno, ma in fondo complementare. In fondo dopo le notizie che ogni giorno il Carlino dà ai suoi affezionati lettori ci vuole un po’ di leggerezza. Un bisogno che a dire il vero non è provato solo dal gentil sesso. Chissà come mai anche gli uomini sembrano avere ‘nozioni’ di gossip... Tra i punti di forza del giornale ci sono sicuramente le interviste in esclusiva firmate dal direttore Alfonso Signorini, noto al pubblico anche per le numerose partecipazioni a vari programmi televisivi.