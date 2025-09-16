La novità: niente cellulari. Divieto rispettato in classe. Ma non mancano i mugugni

Astucci, libri e quaderni, ma dei cellulari nemmeno l’ombra. Il ritorno a scuola ieri è stato un po’ più amaro per gli studenti delle Superiori che, per tutta la durata delle lezioni e della permanenza nell’edificio scolastico, si sono dovuti dimenticare del telefonino. Il ministro Valditara li ha vietati e sono una delle novità del nuovo anno scolastico. All’Istvas di Monte Dago, il Vanvitelli-Stracca-Angelini, sono rimasti vuoti gli organizer che la scuola aveva preparato con cura per far riporre lo smartphone agli studenti. "Non c’è l’obbligo di lasciare i cellulari lì dentro – ha spiegato il preside, Francesco Savore – noi li abbiamo preparati per comodità ma va bene anche se li lasciano spenti dentro i propri zaini. Non faremo la caccia alle streghe. La scuola ha un principio educativo e non di condanna, i docenti sapranno convincere i ragazzi a non utilizzarli". Gli alunni, almeno per ieri, hanno preferito lasciarli negli zaini, anche per evitare di dimenticarli in classe. "C’è un obbligo, lo rispettiamo – ha detto Stefano Pio Fabiano, alunno della quinta biologico-sanitario – non è un grosso sacrificio però non si può più copiare". A qualcun altro la mancanza si farà sentire. "Durante l’intervallo poteva essere utile per ritrovarsi e mandare dei messaggi agli amici – ha osservato Nicole, stessa classe – magari il suo utilizzo per quella pausa poteva essere consentito. Se c’è stata una evoluzione nei tempi che ha creato il cellulare è per usarlo credo, è comodo". In una classe seconda l’insegnante di Scienze Integrate qualche telefonino sul banco, alla prima ora, lo ha intravisto. "Erano appena entrati – ha spiegato Eliana Lo Medico – su 21 ragazzi solo due lo avevano appoggiato sul banco ma è bastato guardarli che lo hanno subito riposto negli zaini". Per le attività didattiche la scuola avrà dei tablet da usare. "Lo scorso anno – ha detto Domenico Nocera, insegnante di laboratorio di Microbiologia – qualcuno ha usato l’intelligenza artificiale per fare dei compiti ma mi sono accorto subito". In una quinta dei Geometri i pareri sul cellulare vietato sono stati discordanti. "Per me è stato giusto vietarli anche nell’intervallo – ha osservato Stefano Sica, 19 anni – aumenta la socializzazione. Almeno non andremo in giro tutti con il telefonino in mano. Se il ministro ha deciso così significa che dietro c’è stato uno studio che ha evidenziato che ne facevamo un uso smodato". Per Rigels, 18 anni, stessa classe, "il cellulare serviva anche per accordarsi con gli amici – ha spiegato – vietarlo del tutto è esagerato".

Anche al liceo classico Rinaldini la novità del divieto non è piaciuta. "Ci parlano di innovazione tecnologiche – ha detto una studentessa del terzo anno – poi ci dicono di spegnere i cellulari". La scuola in futuro si organizzerà con degli armadietti. Al Volterra uno studente era d’accordo: "Non lo usavo nemmeno alle medie – ha detto – a me non cambia nulla". "Mi sembra assurdo che non possa usarlo durante le pause – dice un’altra studentessa appena uscita dal liceo Savoia della città – Ormai è un rischio molto grande usarlo, ma credo che prima o poi servirà anche agli insegnanti, se non altro per delle questioni didattiche".

Marina Verdenelli