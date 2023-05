"La nuova biblioteca luogo di incontro"

"Pensando a un progetto futuribile mi viene in mente che pochi luoghi sanno cambiare una città come una biblioteca moderna e centrale, inserita in un palazzo storico, come sarà la nostra biblioteca Benincasa. Questo progetto più che futuribile per me è futuro, perché i lavori, finanziati dal Pnrr, termineranno nel 2026. Ma è il nostro progetto simbolo. Mi aspetto qualcosa di straordinario da questo intervento: uno dei palazzi nobili più belli della città, in una delle piazze più belle d’Italia, che diventa una vera biblioteca contemporanea, cioè un luogo aperto, frequentato dalle famiglie, dagli studenti, dai giovani oltre che dagli studiosi. Con tanto verde, e aree dedicate alla socializzazione, non solo alla lettura e alla consultazione. Con opere d’arte e un sistema di digitalizzazione dei servizi totalmente nuovo per la nostra città. Questo cambierà tutto lo scenario: cambierà la piazza, che diventerà un centro di incontro a tutte le ore, di giorno e di sera; cambierà la geografia del centro storico, connettendo biblioteca, musei, chiese su fino al Duomo, restituendo identità storica e culturale a tutta l’area; cambierà le abitudini delle studentesse e degli studenti, che si fermeranno in città generando qualità della vita ed economia. Magari per molti risulterà meno impressionante di una funivia, o di un ascensore per le stelle. Ma una biblioteca cittadina centrale, con biblioteche di quartiere satelliti, una biblioteca monumentale moderna, inclusiva, attrattiva, bella, è una vera opera che fa crescere la città".