La nuova capolista Olimpia Marzocca è impegnata sul campo dell’Ostra

Quarta contro prima in classifica nell’undicesima giornata del girone B di Prima Categoria. L’Ostra riceve la nuova capolista Olimpia Marzocca salita in vetta nell’ultima giornata sfruttando i pareggi di Castelfrettese e Montemarciano. Nel girone C è scontro playoff tra Passatempese (che ha salutato Gonzalo Ferreyra accasatosi nel girone B a Fc Osimo) e Montecassiano. Argignano a Castelraimondo per una sfida con in palio punti salvezza. Il programma. Prima Categoria girone B, oggi: Castelbellino-Borghetto, Castelleonese-Borgo Minonna, Fc Osimo-Filottranese, Labor-Castelfrettese, Ostra-Olimpia Marzocca, Pietralacroce-Montemarciano, Real Cameranese-Staffolo, Sampaolese-San Biagio. Classifica: Olimpia Marzocca 23; Montemarciano e Castelfrettese 22; Ostra 21; Fc Osimo 16; Borghetto e Filottranese 15; Real Cameranese e Borgo Minonna 14; Castelleonese, San Biagio e Pietralacroce 9, Sampaolese 8; Labor 7; Castelbellino e Staffolo 6. Prossimo turno: Borghetto-Ostra, Borgo Minonna-Sampaolese, Castelfrettese-Fc Osimo, Filottranese-Real Cameranese, Montemarciano-Labor, Olimpia Marzocca-Pietralacroce, San Biagio-Castelbellino, Staffolo-Castelleonese. Girone C, oggi: Belfortese-Portorecanati, Camerino-Urbis Salvia, Castelraimondo-Argignano, Montecosaro-Montemilone Pollenza, Passatempese-Montecassiano, Real Elpidiense-S. Claudio, Casette d’Ete-Borgo Mogliano, Elite Tolentino-Potenza Picena. Classifica: Potenza Picena 21; Borgo Mogliano e Montecassiano 20; Camerino 19; Passatempese e Elite Tolentino 16; Montecosaro e Belfortese 15; Casette d’Ete 13; Montemilone Pollenza 12, Castelraimondo e S. Claudio 10; Real Elpidiense 8, Argignano 7; Urbis Salvia e Portorecanati 2. Prossime gare: Argignano-Real Elpidiense, Borgo Mogliano-Camerino, Montecassiano-Montecosaro, Montemilone Pollenza-Casette d’Ete, Portorecanati-Passatempese, Potenza Picena-Castelraimondo, S. Claudio-Belfortese, Urbis Salvia-Elite Tolentino.