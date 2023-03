La nuova "casa" di Ida Simonella "Cura e decoro saranno la priorità Più soldi: la mia corsa riparte da qui"

"Cura e decoro della città, con tutte le modalità possibili. La mia corsa a Palazzo del Popolo riparte da qui. Ci dovremo mettere più risorse, più soldi. Negli ultimi anni siamo stati impegnati nelle grandi opere, ora ci occuperemo soprattutto di questo". Ida Simonella annuncia, anzi conferma la sua priorità nel giorno della presentazione del suo quartier generale. Un settore, le manutenzioni, effettivamente lasciato in secondo piano, ma con la volontà di recuperare il tempo perduto. Possibile il coinvolgimento delle partecipate nella gestione del settore. Intanto ieri la kermesse di inizio campagna elettorale in via Leopardi. Un locale piccolo ma accogliente dove la candidata a sindaco di Ancona per la coalizione di centrosinistra sarà presente tutti i martedì mattina e i venerdì pomeriggio, fino al giorno delle elezioni (14-15 maggio prossimi più eventuale ballottaggio due settimane dopo). Il comitato a suo sostegno è stato inaugurato ieri sera a due passi dallo struscio di corso Garibaldi, alla presenza di tutta la sua giunta comunale, compresa la sindaca Valeria Mancinelli (non abbiamo visto solo gli assessori Borini e Sediari), di gran parte dell’attuale consiglio comunale e dei suoi sostenitori, in parte presenti nella sua lista elettorale che sarà presentata la prossima settimana: "La nostra lista è pronta e presto la presenteremo, così faranno tutte le altre a mio sostegno e poi faremo un evento generale per presentarle tutte assieme" ha aggiunto la Simonella, a suo agio come ‘padrona di casa’. Nei due momenti settimanali in cui lei sarà presente nella sede di via Leopardi, martedì dalle 9 alle 11 e venerdì dalle 17,30 alle 19,30, la Simonella ha coniato questo nome per l’iniziativa: ‘Parla con Ida’. Il punto di via Leopardi però sarà aperto tutti i pomeriggi della settimana lavorativa (dalle 16,30 alle 19,30) e anche il sabato mattina (dalle 10 alle 13 e poi il pomeriggio dalle 16,30 alle 19,30). Tornando alle presenze, da sottolineare i coordinatori delle liste in appoggio alla sua candidatura, da Tommaso Fagioli (Azione) a quello dei Popolari Marco Gnocchini (presente anche il presidente del consiglio comunale, Tommaso Sanna). Numerosi gli attuali consiglieri di maggioranza, sebbene mancasse Simone Pelosi che è anche il segretario cittadino del Pd. C’erano anche Carlo Pesaresi, suo competitor alle Primarie del 27 novembre scorso, Paolino Giampaoli, Maurizio Urbinati, ex assessore ai lavori pubblici nella prima giunta Mancinelli e ormai agli ultimi giorni come presidente dell’Erap Marche.