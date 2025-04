La nuova città a sud. Fino al 3 giugno le proposte al Comune

Il Comune di Jesi ricorda di aver avviato un’indagine esplorativa per disegnare insieme il futuro del margine sud della città. Ed ovvero, l’area tra l’asse sud e via del Verziere fino a ridosso del ponte San Carlo, da un lato, e del Cascamificio, dall’altro, nell’ottica di una rigenerazione complessiva e organica di questi luoghi. "Un’area che ha storicamente rappresentato un fulcro delle trasformazioni urbane di Jesi e che oggi torna al centro", si legge in una nota. L’obiettivo è raccogliere proposte, idee e visioni per redigere un masterplan che sarà sia strumento strategico per valorizzare questa zona, offrendo una visione d’insieme capace di tenere conto della complessità urbana e dei suoi molteplici materiali sia un documento che guiderà la rigenerazione, la sostenibilità e la valorizzazione di questa zona. Per inviare il contributo c’è tempo fino al 3 giugno.