La nuova composizione del Consiglio: dieci seggi alla maggioranza

Il sindaco Stefania Signorini, i dieci seggi per la maggioranza e i sei per l’opposizione. Ecco il nuovo Consiglio comunale di Falconara che si presenterà ufficialmente sabato alla cittadinanza (la Prof ha convocato la seduta alle 10 presso la sala consiliare del Castello), in conseguenza della convalida degli eletti. Nella maggioranza troveremo: Luca Cappanera, Romolo Cipolletti, Valentina Barchiesi e Valeria De Luca per Falconara in Movimento; Goffredo Brandoni, Clemente Rossi e Giorgia Fiorentini per Uniti per Falconara; Matteo Maculan e Ilenia Orologio per Direzione Domani; Stefano Veronese per Falconara 2028. Sui banchi opposti, quelli della minoranza avremo: Annavittoria Banzi (occuperà il seggio da ex candidata sindaco della sua coalizione Pd, Movimento 5 Stelle, Si Può e Cittadini in Comune); Laura Luciani, Loredana Pettinelli e Francesco Mancinelli per il Partito Democratico; Lara Polita per Cittadini in Comune; Marco Baldassini (anch’egli occuperà il seggio da ex candidato sindaco per la coalizione Riformisti per Falconara, Ancora Falconara Marittima e Vola Falconara Marittima). Nei prossimi giorni Stefania Signorini presenterà la sua Giunta, ma laddove dovessero essere confermate le indiscrezioni scatteranno nuovi seggi in Consiglio ai primi dei non eletti. Gli aspiranti assessori sono infatti Romolo Cipolletti e Valentina Barchiesi per Fim, Ilenia Orologio per Direzione Domani, oltre agli "esterni" Marco Giacanella per Upf (primo dei non eletti) e Raimondo Baia (non ricandidato) per F2028. Che tradotto: scatteranno due seggi in Fim, quello di Ivano Astolfi (111) e Tais Pisano (103). Nel primo caso si tratterebbe di un ritorno (era consigliere uscente in Direzione Domani), nel secondo una new entry assoluta e giovanissima (non ha ancora vent’anni). L’altro seggio scatterà a Direzione Domani, invece: una maglia per due tra Ondina Ghergut e Leonardo Zappi, entrambi hanno raggiunto le 86 preferenze.

g.g.