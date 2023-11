La nuova edizione del Green Game conquista le scuole

Il Green Game compie undici anni e anche in questa edizione le scuole di Ancona e provincia scendono in campo come protagoniste del progetto educativo che coniuga formazione e divertimento nell’ambito dell’educazione ambientale. Il tour “digitale” è partito lunedì 6 novembre ed ha avuto come protagonisti gli studenti e le studentesse dell’I.I.S. “Laeng Meucci” di Castelfidardo con ottimi risultati, infatti le classi 2^B LSA e 2^A LSA hanno ottenuto il pass per la Finale Nazionale. Nei prossimi appuntamenti sarà coinvolto anche l’I.I.S. “Galileo Galilei” di Jesi.