"La Nuova Fenice diventa pure cinema"

Non se lo aspettava nessuno, adesso poi che è in funzione il cinema all’ex Concerto dopo la ristrutturazione. Eppure l’annuncio è appena stato dato dall’amministrazione comunale, per un motivo molto preciso. "Il teatro La Nuova Fenice è pronto ad accogliere il grande schermo, riportando la magia del cinema in una location storica e affascinante. Presto saranno proiettati i migliori film per tutti gli appassionati, nel cuore della città", conferma l’assessore alla Cultura Federica Fantasia. Si parte già domani sera alle 21.30 con la prima visione del nuovo film "Fino alla fine" di Gabriele Muccino, in replica poi sabato (alle 17, 19.15 e 21.30), domenica (due spettacoli, alle 19.15 e 21.30) e lunedì (di nuovo tre, 17, 19.15 e 21.30). Biglietto intero 7 euro e ridotto 5. Un gioiello di teatro storico che si è prestato a tante finalità ma questa, forse, è quella più fuori dall’ordinario, anche se, in realtà, si tratta di un ritorno. "Finalmente ridiamo un cinema a Osimo. Abbiamo pensato al nostro teatro come lo fu quasi 40 anni fa. Il cinema Concerto non può essere usato per proiettare pellicole nuove perché non c’è possibilità di allocare la macchina digitale. Quando La Nuova Fenice sarà disponibile la utilizzeremo per altre proiezioni cinematografiche. Non possiamo certamente cancellare la programmazione del cartellone che è già molto ricca di appuntamenti". Una stagione da record oltretutto quest’ultima: sono stati staccati 460 abbonamenti con una trentina di biglietti venduti singolarmente. Appena aperta la biglietteria per lo spettacolo di martedì. Un teatro apprezzato anche dai grandi del cinema italiano come il grande regista e attore Sergio Rubini che l’ha scelto per girarci alcune scene della sua fiction sul poeta Giacomo Leopardi.

si. sa.