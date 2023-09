La Nuova Fenice tra prosa e musical Nove titoli con una prima nazionale

Grandi nomi per nove titoli, di cui due fuori abbonamento in apertura, compongono il cartellone 2023-2024 del teatro la Nuova Fenice di Osimo. Il cartellone entra nel vivo sabato 28 ottobre con il primo dei sette titoli in abbonamento: "Una volta nella vita (Once)" della Compagnia della Rancia, con protagonisti Luca Gaudiano e Jessica Lorusso e un cast di 11 attori e musicisti. Vanessa Scalera è protagonista poi, il 15 dicembre, di "La sorella migliore" di Filippo Gili con la regia di Francesco Frangipane. Lo spettacolo, che alla Nuova Fenice sarà per alcuni giorni in residenza di allestimento e per la prima nazionale, è un intenso dramma familiare dove l’amore si scontra e fa a botte con il senso di colpa e il rimorso, in un turbinio di riflessioni su ciò che è giusto, che è morale. Martedì 9 gennaio Chiara Francini propone in scena "Forte e Chiara", un memoir.

Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale, martedì 30 gennaio, con l’adattamento di "Perfetti sconosciuti", una brillante commedia sull’amicizia campione d’incassi al cinema, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici (cast in via di definizione). Antonio Milo e Adriano Falivene, due tra i volti più colorati della saga tv del Commissario Ricciardi nato dalla penna di Maurizio de Giovanni, sono martedì 27 febbraio i protagonisti, con Elisabetta Mirra, e con la regia di Alessandro D’Alatri di "Mettici la mano". Protagonisti martedì 19 marzo sono Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta – qui anche in veste di autore e regista – con la commedia "Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?". A chiudere il cartellone martedì 16 aprile è "Amanti", scritta e diretta da Ivan Cotroneo interpretata da Massimiliano Gallo e con Fabrizia Sacchi. Commedia brillante su amore e sesso, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure, "Amanti" esplora i sentimenti di una coppia che nella clandestinità trova tanto conforto quanto affanno.

E’ stato tutto presentato ieri proprio dal sindaco Simone Pugnaloni e dall’assessore alla Cultura Mauro Pellegrini, con i vertici Asso, il presidente Daniele Bernardini e il direttore Mauro Bassi, e con il presidente Amat Piero Celani e il direttore Gilberto Santini. Anticipano il programma due fuori abbonamento: il primo, domenica 22 ottobre il progetto "L’anima e la danza", omaggio a Carolyn Carlson preview dedicata alla coreografa statunitense, il secondo venerdì 17 novembre con "Lettera 22. Cortocircuito Olivetti" di e con Isabella Carloni. I nuovi abbonamenti saranno in vendita da martedì 10 a sabato 14 ottobre.