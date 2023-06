La nuova Giunta prende forma Zinni al bilancio, rebus cultura

Oltre ai nomi prendono corpo anche le deleghe della nuova squadra di governo della città distribuite dal sindaco di Ancona. In realtà Silvetti, a differenza di quanto aveva fatto Valeria Mancinelli nel 2013 e poi nel 2018 formando giunte all’80% tecniche, ha dovuto ascoltare e accettare i veti dei partiti. Lui ha già detto che vuole tenersi l’ambiente e forse dovrà occuparsi anche del porto, delega però troppo pesante da conciliare con l’attività di sindaco. L’ufficialità su squadra e deleghe non c’è ancora, tra l’altro manca ancora il futuro assessore della cultura che dovrebbe essere una donna a meno di rivoluzioni di deleghe. La parola finale spetta a lui, su tutto, ma le ingerenze hanno portato a una ripartizione molto simile al sistema Cencelli: 3 assessorati per Fratelli d’Italia, Zinni, Eliantonio e Latini, a cui va anche la presidenza del consiglio comunale. Su questo fronte ieri è stato definitivamente chiuso il cerchio sul nome condiviso di Francesco Bastianelli, secondo più votato nel centrodestra, che alla fine l’ha spuntata su Arnaldo Ippoliti e Simone Pizzi della lista Ancona Protagonista per Silvetti Sindaco. Restando al partito della Meloni, a Zinni potrebbe andare una delle deleghe più importanti, ossia il bilancio, oltre alla polizia locale e alla sicurezza. Per Angelo Eliantonio, consigliere uscente, potrebbe essere spacchettato l’ex assessorato di Sediari che aveva commercio e patrimonio; Eliantonio manterrebbe il commercio unendo turismo, eventi e soprattutto attività produttive, il patrimonio passerebbe nelle mani di Stefano Tombolini, civico e tecnico, per unirsi coi lavori pubblici. A Daniele Berardinelli (Forza Italia) dovrebbero andare le manutenzioni viste le sue battaglie proprio su questo fronte nelle ultime legislature e non è da escludere lo sport. Detto di Marco Battino (Ripartiamo dai Giovani, a cui vanno le deleghe di università, politiche giovanili, start up e altro), unico nome certo dalle 16 del 29 maggio scorso dopo l’apparentamento vincente prima del ballottaggio, restano le tre rappresentanti femminili. Manuela Caucci (lista Silvetti) è praticamente certa dei servizi sociali, mentre sono tutte da valutare ancora le deleghe da affidare a Orlanda Latini (Fd’I) e Antonella Andreoli (Lega). Di sicuro una delle due prenderà le politiche educative, ma sono tante quelle ancora da assegnare. A restare fuori dalla spartizione di assessorati sono Civitas per Salvi, Rinasci Ancona e l’Udc.