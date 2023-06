La nuova giunta Silvetti Il nodo delle quote rosa

"Oggi è un momento di festa, abbiate pazienza qualche giorno e fornirò i dettagli della mia squadra di governo".

La festa ieri, dedicata alla Repubblica, ma è chiaro come Daniele Silvetti, nuovo sindaco di Ancona, abbia trascorso parte della giornata nel tentativo di sistemare le varie caselle per comporre la giunta che dovrà guidare la città nel prossimo quinquennio.

L’ex presidente del Parco del Conero non fa nomi, ma è chiaro come due terzi del team sia già sicuro di un posto a Palazzo del Popolo. Un dato, innanzitutto, emerge con forza: non sarà assolutamente una giunta ‘tecnica’, anzi sarà esclusivamente ‘politica’, probabilmente un 9 a 1 dove l’1 potrebbe riguardare la cultura. Stando a fonti interne al centrodestra, oltre a quella disciplina non ci dovrebbero essere altri ingressi ‘esterni’. Una nomina, anche qui è necessario utilizzare il condizionale, che potrebbe riguardare una donna. Uno dei due grandi problemi che Daniele Silvetti ha per formare la giunta: le cosiddette ‘quote rosa’, il 40% della squadra, e le richieste di partiti e liste. La coperta è troppo corta e tirando da una parte si finisce con lo scontentare altri. Delle quattro donne che dovranno sede in giunta una sarà la Caucci, un’altra arriverà da Fdi e una, in teoria, dalla Lega. Infine la "tecnica" alla Cultura.

Ieri il nuovo sindaco di Ancona ha provato a sottrarsi alle domande dei giornalisti a margine della cerimonia per la Festa della Repubblica al Passetto, riuscendoci solo in parte: "Le trattative stanno andando avanti – ha poi detto –, c’è una grande disponibilità da parte di tutte le liste". Alla richiesta di confermare alcuni dei nomi che circolano in questo giorni come componenti della squadra di governo della città ha poi aggiunto: "Sono nomi, indiscrezioni, gossip. I nomi del resto li stanno facendo dall’inizio della campagna elettorale". Oltre al toto-nomi c’è un’altra fase molto delicata che Silvetti dovrà affrontare, ossia la distribuzione delle deleghe. Lui ha già annunciato che terrà per sé l’ambiente ed è probabile che non vada più in là di quello. Indiscrezioni parlano della volontà di tenere il porto, una delega complessa che, assieme all’ambiente, porterebbe via troppo tempo ed energie per svolgere poi il ruolo di primo cittadino, con tutti gli oneri del caso. Entro mercoledì prossimo la rosa completa sarà svelata.