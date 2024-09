La "nuova" Marco Polo pronta per la scuola

Dopo la pausa estiva riprendono ed entrano nel vivo i cantieri delle grandi opere in città. "Il mese di settembre – fa il punto l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta – è particolarmente intenso: stiamo completando il primo stralcio della scuola Marco Polo per consentire l’avvio dell’anno scolastico nella sede originaria". Mercoledì prossimo quindi la campanella suonerà nel nuovo edificio ristrutturato. Inizialmente, la scuola verrà resa fruibile solo per una porzione, saranno privilegiati i lavori per l’accoglienza delle classi, mentre dovrebbero essere completati entro fine anno l’auditorium e la palestra. Il layout delle aule è stato presentato agli insegnanti per garantire un ritorno sicuro e organizzato degli studenti. "La palestra della scuola Mazzini, situata a poche decine di metri, sarà utilizzata per le attività degli studenti della Marco Polo" hanno spiegato dal Comune. Alla scuola Gentile vi sarà l’aggiunta di due classi per il prossimo anno scolastico. Durante l’estate sono stati effettuati interventi per garantire l’utilizzo delle quattro aule al secondo piano, rendendole accessibili anche alle persone con disabilità. Più complessa la situazione della scuola Mazzini i cui lavori pure sono ripartiti dopo la pausa estiva ma stanno richiedendo più tempo del previsto rispetto alla tabella di marcia iniziale: mercoledì la scuola riaprirà mantenendo l’attuale collocazione all’ex seminario diocesano, per permettere il completamento dei lavori e organizzare il trasloco che dovrebbe avvenire durante le vacanze natalizie. Sono ripartiti dopo la pausa estiva anche i lavori per la riqualificazione del PalaGuerreri che salvo slittamenti dovrebbe essere pronto per marzo, e verrà completato il lavoro della rotatoria de La Pisana, con la finitura interna e l’illuminazione. E ancora: "E’ in partenza nei prossimi giorni il lavoro strutturale dell’anagrafe e in settimana convocheremo la ditta per la consegna del cantiere di Moscano. Sta per partire il lavoro al parco di Albacina e quello della frana di Collepaganello, appena completato l’iter delle verifiche di legge partiremo anche con l’appalto importante degli asfalti e a fine settembre vorremmo far ripartire anche il cantiere del Giano. Un’attività molto intensa - conclude l’assessore Lorenzo Vergnetta - che proseguirà nei mesi successivi. Il lavoro messo in cascina ad inizio anno comincia a dare i suoi frutti.