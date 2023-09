La nuova Olimpia si misura in Grecia: partita vera con l'Olympiacos di basket

Si trasferisce oggi in Grecia l’Olimpia Milano (nella foto coach Messina) per gli ultimi due appuntamenti del suo pre-campionato. Sarà ospite dell’Olympiacos Pireo con il quale domani giocherà uno scrimmage a porte chiuse, mentre domenica 17 disputerà una vera amichevole nell’ambito delle celebrazioni per il ritiro di Vassilis Spanoulis. Sarà l’ultimo match senza i giocatori impegnati al mondiale visto che, poi, da settimana prossima inizieranno a aggregarsi al gruppo biancorosso. Sarà in vista del primo trofeo ufficiale, ossia la Supercoppa che si giocherà nel weekend 23-24 settembre in quel di Brescia. In particolar modo sarà già fondamentale l’apporto degli italiani visto che vige il regolamento del campionato dove ci sono 6 giocatori locali obbligatori. A maggior ragione, visto che coach Ettore Messina dovrà fare a meno di Diego Flaccadori, il cui problema muscolare agli adduttori lo terrà fuori almeno fino a fine mese. Così, al di là di Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso già al lavoro con la squadra in questi giorni, dovranno subito dare qualcosa in termini di rendimento capitan Nicolò Melli, Pippo Ricci e Stefano Tonut subito chiamati a minutaggi importanti. Al contrario, rispetto ai 10 stranieri del roster, solo 6 potranno essere impiegati. S.P.