La nuova piazza della Repubblica. Rivoluzione viabilità: sarà un’agorà

La fase 1 per la trasformazione di piazza della Repubblica da contenitore di caos ad agorà di una visione futuribile in attesa della vera rivoluzione che abbraccerà tutto il centro storico. Ma subito una rivoluzione viaria sulla piazza: via auto, moto, Igenio e postazione taxi spostata e stop alla circumnavigazione della chiesa del Sacramento; il secondo, e quello sì rivoluzionario, step sarà la chiusura al traffico di via Gramsci e piazza del Plebisicito a quel punto totalmente pedonalizzata. La visione dell’architetto Riccardo Picciafuoco, consulente esterno della giunta per il ‘decoro’, annunciata in parte l’altro ieri durante la seduta della Commissione consiliare inizia a sublimarsi. Martedì Picciafuoco incontrerà la giunta per esporre il suo piano specifico su quello che sarà il primo banco di prova del suo lavoro, appunto piazza della Repubblica. Un lavoro già partito che arriverà fino ai primi mesi del 2024 dopodiché seguirà l’affidamento delle progettazioni e tutto l’iter previsto dal nuovo codice degli appalti fino al bando di gara. Dopo piazza della Repubblica toccherà a piazza Pertini, e lì è atteso un vigoroso intervento, e piazza Cavour, nel dettaglio lo spazio che va dai chioschi bar fino a largo XXIV Maggio.

Restando sul presente, la viabilità della piazza del teatro subirà un drastico cambiamento. I veicoli in discesa da via Gramsci invece di girare a destra verso il palazzo della Rai procederanno dritti transitando in largo Sacramento per poi immettersi in piazza Kennedy. Parallelamente, chi procede da via XXIX Settembre una volta entrato nella piazza potrà imboccare via della Loggia o entrare in porto svoltando a sinistra, ma il tragitto non si incontrerà mai con chi arriva da via Gramsci. Ciò significa che tutto lo spazio in mezzo alle due strade sarà liberato, dando corpo al concetto di agorà. Due le opzioni per la sede dei taxi. La prima, già analizzata, è in fondo all’ingresso portuale dello scalo Vittorio Emanuele: i tassisti saranno ospitati dentro l’ex bar-ristorante all’angolo di Palazzo Trionfi (palazzo della Rai); l’alternativa è mettere la centrale tra largo Sacramento e corso Garibaldi. Proprio in fondo al corso principale l’idea è di mettere un ‘totem’ per regolarizzare e rendere più sicuro il passaggio dei pedoni verso la piazza in relazione ai veicoli in transito, rallentati da dossi e limiti di velocità.

Il vero sogno, tuttavia, è rivoluzionare la viabilità da piazza Stracca a piazza san Francesco, con via Pizzecolli e via Matas a traffico invertito, il tratto di via Pizzecolli fino all’arco della prefettura in discesa e l’obbligo di svolta a sinistra a salire lungo via Bernabei per poi ricollegarsi all’arco di Caròla e via Matteotti. Obiettivo primario: via le auto da piazza del Papa.