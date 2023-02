La nuova piazza è pericolosa Fioriere per evitare cadute

Arrivate tre fioriere colorate dalle azalee per rendere meno pericoloso il gradino ‘fantasma’ di piazza Pergolesi dove, dopo il restyling sono cadute diverse persone, soprattutto anziane. Si tratta di una soluzione provvisoria perché al lavoro ci sono i progettisti della piazza i quali dovranno individuare quella definitiva.

"Abbiamo già sollecitato i progettisti per altre soluzioni a integrazione e completamento di quello spazio. Elementi che non solo segnalino la presenza del gradino ma contribuiscano a far vivere meglio la piazza" le parole dell’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni sull’insidioso gradino.

A protestare contro la barriera architettonica e chiedere un intervento urgente all’amministrazione è stato il consigliere comunale Antonio Grassetti che assieme agli esponenti del suo stesso partito (Fratelli d’Italia) nelle scorse settimane ha organizzato anche un flash mob in piazza con tanto di sagome. La soluzione provvisoria sembra per il momento ricevere apprezzamenti anche se non manca chi ironizza sui social, dubitando dell’efficacia delle fioriere e chi avverte sul rischio vandalismo.

"Va precisato – ha spiegato l’assessore Melappioni – che il gradino è comunque coerente con la normativa, per coerenza cromatica e il dislivello inferiore ai due centimetri. Ma prendiamo atto del problema e della richiesta di intervento che arriva dai cittadini. La criticità è nota da tempo, l’abbiamo ereditata da un rifacimento concluso nel 2020. Trovare una soluzione è in linea col nostro indirizzo di dare più possibile la possibilità alla città di fruire dei suoi spazi aperti e viverli senza problemi".

"Una piccola vittoria per noi e un grande aiuto per la gente. Ringrazio l’Assessore per la sensibilità" commentava ieri Grassetti. Si sta valutando se sostituire le fioriere con delle panchine.

Intanto la giunta Fiordelmondo prosegue con la messa in sicurezza delle scuole. È stato appena approvato il progetto definitivo- esecutivo (redatto internamente) per la prevenzione incendi della scuola elementare Garibaldi, plessi a e b, con uno stanziamento di 75mila euro. Sulla scuola Garibaldi in arrivo ci sono 917mila euro dal Pnrr: saranno utilizzati per la demolizione e ricostruzione del plesso ex biblioteca.

Verrà demolito l’attuale edificio a un piano di 150 metri quadrati e l’annesso passaggio dalla scuola e ne verrà realizzato uno più grande, su due piani, di 230 mq ciascuno.