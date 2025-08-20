"La nuova rotatoria è inutile, un progetto realizzato senza dati"

"Un progetto di rotatoria, campato per aria, senza alcun dato su traffico, inquinamento, tempi di percorrenza. Perché farla? Soltanto per togliere di mezzo l’ultimo semaforo della città. Pazienza se è l’ennesimo colpo inferto al commercio di zona".

Ad andare all’attacco sono i consiglieri Lorenzo Armezzani (foto) e Vinicio Arteconi che assieme ad altri membri di Fabriano Progressista, nei giorni scorsi, hanno fatto visita agli operatori commerciali all’incrocio fra via campo sportivo e via Stelluti Scala per discutere delle novità in vista.

"Si sa – aggiungono - rotatorie e parcheggi non vanno d’accordo e pazienza se per farlo dovranno essere abbattute nove piante e pazienza se con una rotatoria l’attraversamento pedonale e quindi l’accesso a piedi verso l’ospedale sarà più rischioso".

"Nell’area della ex Casa Merloni poi – incalzano Arteconi ed Armezzani -, sorgerà un altro insediamento commerciale, con ingresso via Dante ma a canterto con il futuro supermercato di via Campo Sportivo. Di questo abbiamo parlato con i residenti e i commercianti. Ci hanno chiesto: ma chi governa la città, chi decide queste cose? A questa domanda purtroppo non abbiamo saputo rispondere". "Chi costruisce i supermercati, diventa un benefattore, nelle parole della maggioranza – è l’affondo dei consiglieri di opposizione –, maggioranza che non intende prendersi cura del destino dei piccoli negozi".