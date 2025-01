La nuova sfida di Lanari. Ha perso le braccia al lavoro, dalle imprese al cinema:: "Io, reduce per Mussolini"

La sua è una seconda vita, del tutto nuova. Mai avrebbe potuto pensare che sarebbe riuscito a fare virtù di un grande ostacolo che la vita gli ha messo davanti. Andrea Lanari, fidardense che 12 anni fa perse entrambe le mani e parte degli avambracci in un infortunio sul lavoro mentre lavorava a una pressa meccanica, è testimone Anmil (Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro), ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina e chiunque lo può vedere nei panni di un reduce di guerra nella miniserie su Sky "M. – Il figlio del secolo".

Com’è stata l’esperienza di attore? "E’ nata per scherzo in realtà, una sfida con me stesso. Interpreto un ardito reduce di guerra che per una mina aveva perso le mani ed era stato anche sfigurato nel volto. Mi hanno sottoposto a una seduta di trucco di oltre due ore per ’cicatrizzarmi’ il viso. Tempo prima avevo partecipato a un provino per un altro film ma non ero stato preso, poi ho partecipato al casting per questo prodotto che mi è sembrato subito molto interessante e ho avuto la parte da comparsa. Straordinario tutto, l’ambiente, l’attore principale Luca Marinelli e il regista Joe Wright".

Quali traguardi a livello sportivo invece? "La scorsa estate ho attraversato a nuoto lo Stretto di Messina, tre chilometri e mezzo dalla Sicilia all’Italia continentale senza mani. Ho nuotato con mio figlio al fianco e ho raggiunto la costa italiana inviando un messaggio positivo a tutta la comunità paralimpica come sostenitore di una campagna nazionale per la sicurezza sui luoghi di lavoro in Italia. Non mi fermo, l’obiettivo è stato segnato. L’anno prossimo arriverò a nuoto all’isola d’Elba partendo da Piombino. Sarà una traversata solidale, di circa 10-12 chilometri con lo scopo di raccogliere fondi per associazioni di volontariato della nostra zona. La squadra sarà la stessa della prima impresa".

Cos’è cambiato dal maledetto giorno dell’incidente? "Eravamo in tre, ci ha assalito il panico, e il primo pensiero è stato lasciarsi andare. Poi ho pensato alla mia famiglia. Al mio risveglio all’ospedale ho constatato che sarei rimasto menomato a vita. Come un angelo custode mi si è avvicinato un socio Anmil e mi ha parlato delle nuove protesi. Da lì si è aperto un mondo. Sono diventato vicepresidente regionale Anmil e porto la mia esperienza in giro cosicché le persone che ascoltano possano accendere la consapevolezza sul tema degli incidenti sul lavoro e domestici".

Quali progetti ha in corso con Anmil? "Con Anmil continuo a promuovere la cultura della sicurezza come dirigente (sono stato riconfermato vicepresidente regionale) e poi c’è l’impegno per il proseguimento della tutela delle vittime sul lavoro e di chi ha contratto una malattia sul lavoro attraverso la Commissione gravi disabilità, un gruppo di invalidi del lavoro impiegato all’interno dell’associazione per la tutela e il miglioramento delle prestazioni spettanti per diritto agli infortunati e ai tecnopatici".

Qual è la situazione oggi? "Purtroppo, nonostante miglioramenti e modifiche della normativa in materia di salute e sicurezza, l’andamento infortunistico nel 2024 è rimasto sostanzialmente stabile. Basti pensare che nei primi nove mesi dell’anno ogni giorno si è riscontrato mediamente: 2,8 morti sul lavoro, 200 circa denunce di malattie professionali ed è stato denunciato un infortunio ogni 55 secondi".

Quali sono le sue prossime sfide? "Sul piano della prevenzione dagli infortuni cercare di intensificare il rapporto con studenti e lavoratori per dare loro maggiore consapevolezza sulla prevenzione. Sul piano sportivo sarà continuare con l’attività del nuoto per promuovere la cultura della sicurezza. Ai datori di lavoro vorrei far comprendere che le norme in materia di sicurezza non sono solo obblighi di legge".