La nuova sfida è ’Supreme’

Dal successo avuto con l’Extreme Sport&Fitness di via Grandi, alla Baraccola di Ancona, al raddoppio e le aspettative riposte nella Supreme Sport&Salute di via del Commercio, nella zona industriale di Falconara Marittima. In cabina di regia, ancora una volta, i soci Simone Serpentini e Mirco Marchetti (foto), che hanno sostenuto un altro investimento per creare una realtà sportiva, e nella fattispecie un’innovativa palestra, che ha trovato casa nel territorio falconarese. La Supreme Sport&Salute rappresenta un polo di riferimento per il benessere e il fitness, che può vantare una superficie di mille metri quadri tra la sala pesi e la sala funzionale. "La Supreme Sport&Salute – racconta Serpentini – nasce con la voglia di proporre un centro strutturato e dedicato all’attività sportiva a Falconara. Ci auguriamo di riuscire a fare bene, come è stato fatto ad Ancona con l’Extreme". Ovvero l’altra palestra, pienamente operativa e molto frequentata per i corsi, la professionalità del personale e gli ampi spazi.