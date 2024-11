La nuova sosta più vantaggiosa per i residenti e per chi acquista

Priorità a residenti e sosta produttiva, pendolari invogliati a usare i parcheggi scambiatori. Sono queste le linee guida della giunta comunale in vista di un prossimo ritocco, o meglio rimodulazione delle tariffe per la sosta sulle strisce blu.

Se ne parla da un anno, ma stavolta, come confermato dal Dg di Ancona Servizi, Giorgio Luzi, al Carlino, sembra quella buona. Dal 2025 il cambiamento: "Le tariffe potrebbero essere rimodulate, soprattutto nella zona del quartiere Adriatico, a favore della sosta produttiva _ ha detto l’assessore Giovanni Zinni rispondendo all’interrogazione di Francesca Bonfigli (Fratelli d’Italia) _. Sia chiaro, nessuna intenzione di voler fare cassa, quanto garantire il diritto alla sosta per chi vive soprattutto lì e in centro. Dobbiamo garantire facilità di movimento alla sosta veloce che andremo a implementare, mentre per chi arriva ad Ancona da fuori per lavorare consiglieremo i parcheggi scambiatori. In quest’ottica va visto il progetto del contenitore nell’area ex Anconambiente alla Zipa del porto, in attesa del progetto al Piano e soprattutto dell’autostazione all’ex Verrocchio che se dio vuole presto sarà finito. Tutti questi aspetti rientrano all’interno del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile, ndr.)". Zinni ha risposto anche a un’interrogazione orale di Giacomo Petrelli (Pd) sul parco mezzi di Conerobus: "Dei 126 mezzi operanti, con un’età media di 13 anni, sono appena 2 quelli elettrici. Con il Pnrr ne dovrebbero arrivare presto altri 9 e altri 20 sono garantiti da altri fondi dello Stato e potrebbero essere operativi entro due anni. Sulla pulizia degli autobus l’azienda è molto virtuosa, vengono puliti tutti giorni più un intervento straordinario ogni 19 giorni sul 100% del totale. Molto di più di quanto richiesto in media".