La nuova vita del cinema. Già partiti i sopralluoghi per riaprire il "Goldoni". L’obiettivo è il Natale

di Raimondo Montesi

C’era una volta il cinema Goldoni, in via Montebello, con affaccio sulla sottostante via San Martino. E c’erano molte altre sale sparse in tutta la città. Poi è venuta la crisi, lenta ma costante, che ha portato alla chiusura di molti di quei luoghi, a loro modo ‘storici’, a cui il Covid ha dato quasi il colpo di grazia. Ma ad Ancona sembra che ci sia un’inversione di tendenza. La riapertura del cinema Italia, in corso Carlo Alberto, è stato un primo segnale. Ora potrebbe arrivarne un altro. Un’altra sala, anzi, una multisala, ha buone possibilità di tornare ad accogliere film e tanti spettatori desiderosi di vederli. Perché non c’è niente da fare: nessuna piattaforma, nessun mega televisore ipertecnologico potrà mai sostituire il fascino di un film visto sul grande schermo, in compagnia di altre decine di persone.

E’ appunto il Movieland Goldoni, che il titolare della struttura Saverio Smeriglio vorrebbe restituire alla città, magari proprio in occasione del Natale, periodo in cui i cinema si riempiono, anche grazie ad uscite cinematografiche ‘ad hoc’. Non si può dare la notizia con certezza assoluta, perché tutto dipenderà dai sopralluoghi tecnici che verranno effettuati (il lavoro, in verità, è già iniziato). Le sale, infatti, sono rimaste chiuse tre anni, per cui tutto andrà verificato in modo da garantire la sicurezza di chi nella struttura lavorerà e, naturalmente, di chi ne usufruirà come ‘cliente’. Non è ancora certo, ad esempio, se tutte e sei le sale del Movieland Goldoni potranno essere riaperte, oppure se le indicazioni dei controlli suggeriranno di aprirne solo una parte. In ogni caso, a quanto pare, le condizioni degli interni dell’edificio sono buone.

La chiusura è stata determinata dalla drastica riduzione degli spettatori, non da problemi strutturali. C’è quindi ottimismo sulla possibilità che il Goldoni torni ad essere frequentato dagli appassionati di cinema. Sarebbe l’ennesima indicazione di una ‘rinascita’ che la città sta vivendo, sancita dal successo di iniziative come la ‘Notte bianca’ e la ‘Festa del mare’, capaci di attirare nel capoluogo regionale migliaia di persone, anche da fuori. Il Goldoni potrebbe dare il suo contributo, e potrebbe contribuire a fare di Ancona una ‘città del cinema’, visto che in centro ci sono già quattro sale operative (il Cinemazzurro, il Cinema Italia, il Cinema Galleria e il cinema-teatro Dorico), oltre alla multisala Giometti alla Baraccola.

Difficilmente, invece, si potrebbe sperare nel recupero di altre storiche sale, chiuse da decenni, le cui condizioni interne sono con ogni probabilità disastrose (non che quellle esterne siano il massimo). Vedi l’ex Cinema Alhambra in corso Amendola, l’ex Cinema Coppi in corso Carlo Alberto e l’altra ‘piccola’ multisala, Mr. Oz in via Damiano Chiesa. Ma intanto ci si può consolare con quella che a breve potrebbe diventare una notizia ufficiale: la multisala Goldoni torna a nuova vita. Un bel regalo natalizio per gli anconetani.