La nuova vita di Fabrizio Dall’incubo della paralisi alle dimissioni in ospedale

Dal dramma all’inizio di una seconda vita. Quello di oggi per Fabrizio Ulissi, noto imprenditore anconetano del settore della moda e dell’abbigliamento è il Giorno 1 di una nuova esistenza, un giorno davvero speciale: 205 giorni dopo l’incidente mentre era in sella alla sua mountain bike sul Conero, Ulissi stamattina verrà dimesso dal reparto di Unità Spinale dell’ospedale di Torrette. Quando è arrivato in ospedale dopo il trauma, avvenuto il 4 settembre 2022, le condizioni del 59enne erano critiche e la diagnosi terribile: tetraplegia. Sette mesi dopo, passati tutti nel reparto al quarto piano dell’ospedale di Torrette, il nuovo passo: "Quando sono entrato qui muovevo appena un piede – sono le parole dell’imprenditore anconetano – e sono rimasto disteso sul letto per giorni. Pensavo che sarei rimasto così per sempre. Adesso riesco addirittura a camminare con il supporto delle stampelle, addirittura anche di una soltanto. La forza di volontà è stata importante, ma senza il supporto del personale sanitario, dai medici agli infermieri, e dei fisioterapisti non ce l’avrei fatta. Ho imparato tanto da questo evento drammatico". Ora Ulissi seguirà in maniera costante delle specifiche sedute ambulatoriali di fisioterapia per continuare a migliorare la situazione. Durante le cure il 59enne è stato sottoposto anche al trattamento tramite il macchinario Viktor 16, uno speciale elettrostimolatore che ha dato benefici evidenti alla ripresa, seppur parziale, della sua attività motoria. Ulissi ha rivadito l’importanza del personale sanitario che lo ha seguito e raccontato la sua prima notte: "Non smettevo di suonare il campanello per chiedere aiuto, ero sconvolto. Mi hanno odiato quella notte e mi voglio scusare ancora con loro. Adesso il pensiero di doverli lasciare sotto un certo punto di vista mi dispiace in maniera infinita". Chi ha vissuto per intero il dramma di Ulissi è stata anche la sua famiglia, a partire dalla moglie Letizia e dal figlio Giorgio: "Domani (oggi, ndr.) Fabrizio e tutti noi usciremo da quella che è stata la nostra casa per sette mesi, i mesi più duri – racconta Letizia Ulissi – e non sarà facile per noi ripartire senza il supporto di tutti. Siamo stanchi, ma significa che adesso potremo ripartire per una nuova fase della vita, tutti insieme e più forti di prima". La signora Letizia ci tiene a un ultimo messaggio importante: "Io e mio figlio Giorgio vorremmo ringraziare la dottoressa Maria Antonietta Recchioni, primaria dell’Unità Spinale, gli altri medici, William Capeci, Barbara Cicconi, Francesca Grassi, i fisioterapisti Micaela, Chiara, Savino ed Elisabetta, Francesco e tutti gli infermieri e gli oss del reparto. Sono stati tutti straordinari, non li dimenticheremo mai".