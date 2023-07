La nuova vita di Sturani "Consulente per un’azienda Così trasformiamo i rifiuti"

Consigliere, assessore e infine sindaco di Ancona dal 2001 al 2009. Già presidente Coni regionale e Anci Marche. Una lunga esperienza nella filiera istituzionale. Ma a conti fatti è stato quel titolo di "perito industriale", ottenuto molti anni addietro, che ha permesso a Fabio Sturani di diventare un pezzo da novanta della Eso Recycling, basata a Tolentino. Che cosa fa, attualmente, l’ex primo cittadino del capoluogo? Lavora da consulente fisso per una società in continua espansione che "s’impegna alla re-immissione sul mercato di tutti quei materiali che risulterebbero degli scarti, ma che in realtà possono avere una seconda vita, sotto forma di nuovi prodotti". Tenendo chiaro a mente l’obiettivo di "minimizzare l’impatto ambientale e deviare i materiali dal flusso delle discariche verso un processo virtuoso che sia circolare, sostenibile e condiviso".

Sturani, ieri, ha preso parte al tavolo dei relatori proposto dall’Università Politecnica delle Marche per il progetto ‘Moby Litter’. "Lavoriamo a stretto contatto con il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Univpm guidato dal direttore Francesco Regoli – ha raccontato Sturani al Carlino – Per noi il contributo dell’Univpm è fondamentale nella caratterizzazione dei rifiuti che andiamo a trattare. Di che cosa ci occupiamo? Riceviamo scarti industriali, spesso dal comparto moda, o oggetti di gomma altrimenti destinati in discarica e, attraverso specifici processi, li trasformiamo in materiali sostenibili per le piste d’atletica o le pavimentazioni sotto i parchi giochi". Un’altra esperienza tra i "rifiuti", quindi, per lui. "E devo dire che mi trovo molto bene – confessa l’ex sindaco, intercettato prima del convegno – È un lavoro stimolante. Ho iniziato nel 2020 e prevalentemente, oggi, mi occupo di curare i rapporti istituzionali e politici. Credetemi, questo appare un settore piccolo ma in realtà ha enormi potenzialità. Pensate che vengono acquistati 32 milioni di scarpe e il 95 per cento di esse finiscono in discarica. Lo stesso vale per 2 milioni di biciclette. Noi, oltre a scarpe e gomme delle bici, riusciamo a dare nuova vita anche a tubolari, pneumatici e palline da tennis", sorride Sturani mostrando un portachiavi colorato e con materiale riciclato. "Qualche giorno fa, citando un esempio recente, abbiamo inaugurato una pista d’atletica a Barletta, intitolata a Pietro Menna nella sua città, con materiale di scarto e trasformato rispettando l’ambiente – conclude -. È una bella soddisfazione".

Giacomo Giampieri