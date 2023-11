"La nutrizione alchemica per tutti", il libro di Sbarbati Del Guerra

"La nutrizione alchemica per tutti - La scienza moderna e le scienze antiche alleate per la tua salute". E’ il titolo del libro che sarà presentato domani (ore 17) al Teatrino San Cosma di Ancona, alla presenza dell’autrice Rosella Sbarbati Del Guerra, biologa nutrizionista jesina specializzata in Scienza dell’alimentazione. La medicina moderna si è allontanata dalla visione olistica della persona che caratterizzava le scienze mediche del passato. Questo libro integra la visione scientifica moderna dell’uomo e della sua nutrizione con due grandi tradizioni mediche del passato, quella cinese e quella mediterranea, in cui il medico era soprattutto il nutrizionista che aveva lo scopo di prevenire le malattie. La nutrizione alchemica guida all’incontro tra le energie sottili degli alimenti e della persona.