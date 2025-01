La Opus 1 Big Band protagonista domani al teatro Sperimentale

Musica ‘solidale’ domani sera (ore 21) al Teatro Sperimentale di Ancona. Sul palco salirà la Opus 1 Big Band, in occasione di un concerto di beneficenza patrocinato dall’assessorato alle politiche sociali del Comune. Lo speciale appuntamento, diretto dal Maestro Samuele Garofoli, prevede un travolgente repertorio jazz, che spazierà tra swing e brani evergreen, compresi alcuni cosiddetti ‘standard’.

Durante la serata sarà attiva una raccolta fondi a favore della cooperativa ‘Il Piccolo Principe’, che si dedica con impegno e passione al sostegno di ragazzi con disabilità gravi. Nata oltre dieci anni fa all’interno della Scuola di Musica Opus 1, la Big Band ha all’attivo oltre cinquanta concerti, molti dei quali dedicati a iniziative benefiche e associazioni di volontariato; la sua peculiarità consiste nell’essere formato, per la maggior parte dei suoi membri, da professionisti del mondo della medicina, che nel corso del tempo hanno scoperto di condividere, oltre alla carriera, una grande passione per la musica.

‘Sin dal 23 settembre 2016, quando l’ensemble si esibì in un concerto benefico per le vittime del terremoto di Amatrice, la Opus 1 Big Band ha sempre messo la musica al servizio di cause umanitarie, continuando a promuovere la solidarietà attraverso le proprie esibizioni - dichiarano gli organizzatori’.

Il costo del biglietto è di 5 euro ed è possibile acquistarlo su Vivaticket al seguente link: www.vivaticket.com/it/ticket/opus1-big-band/255635 o nei punti vendita aderenti. Per maggiori informazioni: https://shorturl.at/zGYyQ.