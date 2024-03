"La pace per difendere il diritto" ’Bartolo da Sassoferrato’, i vincitori

Tommaso Greco (foto), Franco Todescan e Stefano Malpassi sono i vincitori della seconda edizione del prestigioso premio "Bartolo da Sassoferrato per le scienze giuridiche e politico-sociali", patrocinato dal ministero della Cultura. La giuria del premio, presieduta da Luigi Lacchè e di cui sono membri Galliano Crinella, Anna Maria Lazzarino Del Grosso, Beatrice Pasciuta, Diego Quaglioni, Giuseppe Severini e Ferdinando Treggiari, ha definito il quadro dei vincitori che riceveranno i riconoscimenti il 22 giugno nella città natale del grande giurista. Tommaso Greco sarà premiato nella sezione "Pensare la pace", per i suoi studi su Simone Weil, Norberto Bobbio, e sul pacifismo giuridico. Franco Todescan, nella sezione "Autore di una pubblicazione edita su temi o figure della storia del diritto o di argomento politico-sociale in età medioevale, moderna o contemporanea", per il volume "Auctoritas non veritas facit legem. Variazioni sinfoniche su giusnaturalismo e volontarismo giuridico".

Infine Stefano Malpassi, nella sezione "Opera prima", per il volume "La democrazia economica americana". "Pensare la pace" è la terza sezione che si aggiunge alle altre due , per affermare un principio, come spiegano gli organizzatori: "Difendere il diritto non significa necessariamente farlo attraverso l’uso della forza, la necessità di imparare a pensare e a difendere la pace a partire dalla pace e non dalla violenza e dalla guerra, facendo leva sul diritto che è di per sé uno strumento di pace e che tende all’armonia e alla convivenza pacifica nei e tra i popoli".