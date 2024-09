La padrona è bloccata, il cane viene salvato da carabinieri e vicini

"Ero preoccupata, non sapevo come tornare e pensavo a Rambo: è vivo grazie a chi lo ha salvato". È ancora scossa, Aurora Vichi. Una ragazza di Castelferretti che se l’è vista brutta, giovedì nel clou dell’emergenza, quando è rimasta bloccata tra i piccoli smottamenti di terreno e la pioggia torrenziale sulla strada del Cassero, non potendo così rientrare a casa per salvare il suo cane. "Scorreva un fiume d’acqua su via Tommasi e Rambo è stato bravo, in autonomia, a salire sui gradini dell’atrio di casa per scampare alla piena di acqua e fango che scendeva da Montedomini", prosegue la giovane. In un primo momento sono stati i carabinieri ad intervenire per salvare il cane, subito dopo i suoi vicini di casa che lo hanno preso dal giardinetto, lo hanno rifocillato e tenuto in attesa che Aurora rientrasse. "Ha avuto tanta paura, è un po’ scosso oggi (ieri, ndr) – dice ancora –. L’ho portato a fare una passeggiata, sembrava leggermente ferito. Ma ripeto: vivo grazie a chi lo ha aiutato".

gi. gia.